ياسمين عبدالعزيز للإعلامية منى الشاذلى "صديقتى الغالية على قلبى"

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بالاعلامية منى الشاذلى، لتشارك بها جمهورها.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة "صديقتى الغاليه على قلبى"، وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة بكلمات الاعجاب والتقدير لهم.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز حلت ضيفه من قبل مع زوجها الفنان أحمد العوضى، فى برنامج الإعلامية منى الشاذلى، وحققت الحلقة نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات مرتفعة، داخل مصر والعالم العربى.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، أحمد بدير، سهير المرشدى، انتصار، إيمان السيد، مها نصار، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.