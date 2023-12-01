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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صالة خدمات مميكنة لأعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة

مركز التنمية الشبابية
مركز التنمية الشبابية بالجزيرة
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن افتتاح صالة خدمات مميكنة لأعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك لأول مرة في مراكز الشباب، وبها إتاحة لذوي الهمم، تسع خدمة ٤٠ عضو في وقت واحد، لتقديم خدمات تجديد العضوية وتسليم الكارنيهات والاستعلامات والردوعلي كافة الاستفسارات.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة عملت على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة، علاوة علي التعاون مع المؤسسات المالية لفتح فروع لها داخل مراكز الشباب.

أشار  الدكتور أشرف صبحي إلى أن تجربة فتح صالة خدمات مميكنة لأعضاء مراكز الشباب سنعمل علي تعميمها بمراكز الشباب في ضوء تقديم دورها المجتمعي، واتساقاً مع توجه الوزارة نحو التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

صالة خدمات مميكنة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة اشرف صبحي التحول الرقمي احمد محمدي