رئيسة الحكومة الإيطالية: إفريقيا تحتاج للتنافس على قدم المساواة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن جزءًا كبيرًا من مشروعنا من أجل أفريقيا (خطة ماتّيّ)، الذي يقوم على التعاون مع القارة الإفريقية موجه نحو القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن "هدفنا ليس القيام بأعمال خيرية في القارة: إفريقيا لا تحتاج إلى الصدقات، بل إلى شيء آخر: قدرة التنافس على قدم المساواة".

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن مليوني قولها - خلال مشاركتها في ندوة "تحويل النظم الغذائية إزاء التغيّر المناخي" في إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المنعقد في دبي اليوم الجمعة - إنه "يجب علينا أن نساعد هذه القارة على الازدهار من خلال الاستناد إلى مواردها".

وأشارت رئيسة الحكومة الإيطالية، إلى أن القارة الإفريقية تمتلك 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وهذا يعني أنها مع التكنولوجيا الكافية والتدريب المناسب يمكنها تلبية احتياجاتها ذاتيًا وتحقيق نموها الاقتصادي.