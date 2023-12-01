وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بأسوان تقوم بأعمالها

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف أعمال النظافة العامة من خلال رفع التراكمات والقمامة مع غسيل الأرصفة والأرضيات بالإستغلال الأمثل لمعدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية والتي تضم 30 معدة ، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة للحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها لتكون فى أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة .

وأجرت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة وغسيل أرضيات وأرصفة السوق السياحى والأسواق والشوارع الداخلية ، بالإضافة إلى كورنيش النيل القديم ، فيما تم رفع تراكمات المخلفات الصلبة بمدخل حى اللوتس ( الإسكان المتميز ) .

وفى السياق ذاته وعقب تنفيذ تعليمات محافظ أسوان برفع وشفط طفح الصرف الصحى وتراكمات القمامة من أمام عمارات القاهرة بمطلع حى المحمودية شارك أهالى المنطقة في أعمال زراعة المواقع وتحويلة لحديقة بدعم من إدارة الحدائق ، بينما قامت الوحدة المحلية بأعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد الموفرة للطاقة بحى المحمودية .

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