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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد انتهاء الهدنة.. 54 شهيدًا في قصف الاحتلال لقطاع غزة خلال ساعات

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ارتفع عدد الشهداء إلى 54 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، عقب تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، صباح اليوم الجمعة، لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مسجد حليمة وسط خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما شنت عدة غارات على الشجاعية والزيتون شرق غزة.

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