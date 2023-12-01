ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه فى المرج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمرج قدرت قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه



رصدت اجهزة الأمن نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10،100،000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.