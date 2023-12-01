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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كشف غموض العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل عُثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وجرى نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.

جرى تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه جار المجني عليها عاطل "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

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