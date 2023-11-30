ضبط طبيب بيطرى يستقطب الشباب لممارسة الشذوذ فى الدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على طبيب بيطري في العقد الرابع من عمره وذلك بعد قيامه بإنشاء حساب عبر تطبيق الكتروني لاستقطاب الشباب لممارسة الشذوذ الجنسي وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة.

وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام"م.س.م"، 43عاما، طبيب بيطري ومقيم بمدينة المنصورة بإنشاء حساب عبر تطبيق الكتوني خاص بالشواذ لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط معه.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل حملة ضبط المتحرى عنه حال تواجده بشارع البحر الأعظم بمدينة المنصورة اثناء تواجده وانتظاره لأحد الأشخاص الذي تواصل معه عبر التطبيق لممارسة اللواط معه وبحوزته هاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة وانشاءه الحساب عبر التطبيق الإلكتروني لاستقطاب اللواط وممارسة الشذوذ الجنسي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13355 جنح قسم ثان المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.