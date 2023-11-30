من قلب باريس.. مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إن مصر دولة كبيرة جدًا، فهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ولديها دور محوري يجب أن تلعبه، وهذا الدور لا يتمحور في مواجهة الإخوان فحسب، ولكن على مصر أن تلعب دورا فعالا مع الدول الصديقة مثل المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان صديقًا له، وأخبره قائلاً بانه يؤيد حل الدولتين وإرساء السلام، ولكن هناك حاجة إلى جنرال مثل الجنرال ديجول لإرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عندما حاول تحقيق السلام قُتل.