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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتلقي خطابا بانضمام 4 لاعبين لمنتخب الشباب

الزمالك 2005
الزمالك 2005
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تلقي نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه باختيار أربعة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب.

وفقا للخطاب تم اختيار كل من :
- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006.
- أحمد خضري "لاعب وسط" مواليد 2005.
- أنس وائل "جناح هجومي" مواليد 2005.
- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض في معسكر مفتوح لمدة يومين، بداية من اليوم الخميس 30 نوفمبر وحتي الجمعة 1 ديسمبر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد خضري أيمن مصطفى