يحل نادي زد ضيفاً على الإتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، لحساب مباريات الإسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.
وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتي يستضيفها "ستاد الإسكندرية" معقل فريق الإتحاد.
وجاءت تشكيلة زد الرسمية في مباراة اليوم أمام الإتحاد السكندري كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
في الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش
خط الوسط: بيتر ميتوموشي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف
في الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - دبلسون كموني
ولعب زد 6 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، ليحصد 12 نقطة حتى الآن.
البوابة سبورت
تعرف علي تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري في الدوري
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يحل نادي زد ضيفاً على الإتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، لحساب مباريات الإسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.
يحل نادي زد ضيفاً على الإتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، لحساب مباريات الإسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.