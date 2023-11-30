تعرف علي تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري في الدوري

يحل نادي زد ضيفاً على الإتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، لحساب مباريات الإسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتي يستضيفها "ستاد الإسكندرية" معقل فريق الإتحاد.

وجاءت تشكيلة زد الرسمية في مباراة اليوم أمام الإتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش

خط الوسط: بيتر ميتوموشي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف

في الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - دبلسون كموني

ولعب زد 6 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، ليحصد 12 نقطة حتى الآن.

