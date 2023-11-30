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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد: انطلاق تصفيات المكاتب التنفيذية للطالب المثالي

جانب من فعاليات التصفيات
جانب من فعاليات التصفيات
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أكد سيد عبد العزيز  وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنطلاق تصفيات دورى المكاتب التنفيذية ، الطالب / الطالبة المثالية بالإدارات التعليمية للعام الدراسى 2023_2024 م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة انه وفق خطة العمل للتربية الإجتماعية يتم إجراء التقييم فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإعلان النتائج والمراكز الأولى من كل إدارة تعليمية للمشاركة بتصفيات المديرية .

وفى سياق آخر جرى تنفيذ ندوة توعوية تثقيفية لطلاب بلاط التعليمية لتنمية روح الولاء وحب الوطن وسط تفاعل قوي من الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

 

 

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