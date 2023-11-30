رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لصيدلة قنا

شهد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للصيدلة بقنا والذى يقام تحت عنوان تحديات العمل الصيدلى بين الحاضر والمستقبل برعاية اللواء اشرف الداودي محافظ قنا.

بحضور الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، و الدكتور راجي تاوضروس الوكيل السابق لوزارة الصحة بقنا ،و الدكتورة اسماء محمد مصطفى مدير ادارة الصيدلة بقنا رئيس المؤتمر و الدكتور احمد النقيب نقيب الصيادلة بقنا.

واكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، ان جامعة جنوب الوادى جامعة وطنية تسخر كل امكاناتها لإنجاح هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات العلمية والمشروعات والأنشطة البحثية ذات العلاقة، مشيرا الى ان هناك قضايا ذات اهتمام مشترك بين الجامعة وقطاع الصيدلة في وزاره الصحة ونقابة الصيادلة حيث يواجه تعليم الصيدلة في مصر عدد من التحديات الحاليه والمستقبلية ويتزايد الطلب على الصيادلة الحاصلين على تعليم جيد وهذا النمو يتطلب فحصا دقيقا للمناهج وطرق التدريس ومصادر التعلم وكفاءه اعضاء هيئه التدريس ودوليه التعليم وغيرها.

واكد أهمية التركيز في التعليم الصيدلي على اقتصاديات الدواء لأنه جانب مهم من الممارسة الصيدلانية وذلك في اطار في ظل التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية

وأضاف أن الجامعة تسعى الى نشر الوعي بين الطلاب لمعرفه اهميه اليقظة الدوائية ودورها في خلق بيئة صيدلانيه اكثر امانا وان الجامعة في اطار ادراكها الى اهميه التحول الرقمي في ممارسه الصيدلة حيث تسعى للمشاركة في مشاريع بحثيه تستكشف دمج خدمات الصيدلة عن بعد وانظمه الوصفات الطبية الإلكترونية والحلول الرقمية الاخرى لتعزيز رعاية المرضى وتحسين امكانيه الوصول خاصه في المناطق النائية.

واشار إلي ان الذكاء الاصطناعي بما احدثه من ثورة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم يلزم الجامعة بلعب دور محوري في هذا التحول من خلال المشاريع البحثية التعاونية مع شركاء الصناعة والهيئات الحكومية وتسخير قوه الذكاء الاصطناعي لتعزيز رعاية المرضى وتحسين عمليات اكتشاف الأدوية والمساهمة في تقدم الممارسة الصيدلانية في مصر

واكد الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كليه الصيدلة بالجامعة، أن مثل هذه المؤتمرات فرصه طيبه لتبادل الخبرات ومناقشه كافه القضايا مشيراً ان كليه الصيدلة تفتح ذراعيها لأبنائها وابناء اقليم جنوب الصعيد لاستكمال الدراسات العليا وان الجامعة قد انتهت من اعداد لائحة الدراسات العليا للكلية في انتظار اصدار القرار الوزاري لتفعيل برنامج الدراسات العليا اعترافا بأهمية الدور المجتمعي للكلية والتيسير للصيادلة الخريجين في استكمال دراستهم العليا

كما اكد انه تم تدشين مركز التعليم الصيدلي المستمر والذي يمثل نقله كبيره نحو التطوير والنهوض بالتعليم الصيدلي باقليم جنوب الصعيد من خلال عقد الورش والمحاضرات العلمية في جميع مجالات الصيدلة كما تم عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين وزاره الصحة ممثلة في الإدارة العامة للصيدلة وكذلك هيئه الدواء المصرية بالمحافظة للمشاركة في تدريب طلاب الامتياز

واكد الدكتور راجي تاوضروس الوكيل السابق لوزارة الصحة بقنا ان مهنة الصيدلة تشكل ركيزة اساسية في الحفاظ على الصحة العامة وان عنوان هذا المؤتمر يرفع راية التحدى الذى يواجه الصيدلى من الناحية العلاجية والانسانية ويسلط الضوء على الدور الجديد المنوط به بصفته احد ركائز المنظومة الصحية

وقدم الدكتور احمد النقيب نقيب الصيادلة بقنا الشكر للقائمين على المؤتمر والجهد المبذول من الدورة الاولى للمؤتمر والتى ساهمت في عقده للمرة الثانية

ورحبت الدكتورة اسماء محمد مصطفى مدير ادارة الصيدلة بقنا ورئيس المؤتمر بضيوف المؤتمر واشارت ان المؤتمر يناقش مجمعة من الموضوعات الهامة منها الصيدلة والذكاء الاصطناعى واليقظة الدوائية واقتصاديات الصحة واحدث ما توصلت اليه علوم الادوية.

تضمن المؤتمر عرض أهم الإنجازات في القطاع الصيدلي بالمحافظة وجهود إدارة الصيدلة في التطوير والتعليم لصيادلة المحافظة،وعرض ما قدمته إدارة الصيدلة في الفترة الأخيرة من دعم للمنظومة الدوائية سواء بالصيدليات الخاصة أو بصيدليات المستشفيات والوحدات الصحية