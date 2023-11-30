رئيس "زراعة البرلمان": الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: هي واجب وطني ودستوري علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم الخميس : أن الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطنى، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التى يتشارك في بنائها جميع المصريين، منذ ثورة ٣٠ يونيه.

وناشدرئيس لجنة الزراعة والرى، المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات خلال الأيام الثلاث المقبلة، وكذلك المصريبن بالداخل في أيام ١٠ -١٢ ديسمبر، وذلك للقيام بدورهم الوطنى تجاه بلادهم، واستكمال ماتم بها من تنمية واستقرار، ومشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضح الحصرى، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات ستكون رسالة قوية للعالم بموقف المصريين تجاه التحديات التى تواجه البلاد مؤخرا، ولاسيما فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء، وذلك بإثبات وعيهم لمخططات الخارج، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي كبير في مواجهة تلك التحديات.