ضياء رشوان: اتصالات مصرية قطرية لتمديد هدنة غزة يومين إضافيين

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إنه تم تمديد الهدنة الانسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد، مضيفا أن الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن 30 فلسطينيا.

وأضاف رشوان، للقاهرة الإخبارية، أن تمديد الهدنة يتضمن استمرار تدفق المساعدات لغزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الـ6 السابقة، لافتا إلى أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن من مزيد الأسري والمحتجزين.

وأوضح أن الاتصالات المصرية القطرية تهدف لوقف إطلاق النار والإفراج عن من مزيد الأسري والمحتجزين، مؤكدا أن الاتصالات المصرية القطرية تهدف لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم، وأن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم.