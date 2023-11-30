صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام لاسك بالدورى الأوروبى

يقودج الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، التشكيل المتوقع للريدز أمام لاسك لينز النمساوى، ضمن منافسات الدورى الأوروبى.

حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره لاسك لينز النمساوي، وذلك فى تمام العاشرة من ماء اليوم الخميس، وذلك على ملعب "أنفليد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب حارس المرمى أليسون بيكر عن الفريق، بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كليهير.

خط الدفاع: تسيميكاس- فيرجل فان دايك- جول ماتيب- ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر- سوبوبسولاي- جونس.

خط الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز - محمد صلاح.

ويحتاج الفريق للتعادل أو تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الـ32 للبطولة.. كان ليفربول خسر المباراة الماضية أمام تولوز الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يقع فريق لاسك ليز النمساوى القاع برصيد 3 نقاط.