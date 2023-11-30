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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التقديم لبرنامج مقدمة في علوم الحاسب CS50 بجامعة القناة

رئيس جامعه قناة السويس
رئيس جامعه قناة السويس
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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لبرنامج Introduction to computer science CS50 ، التدريب مجاني بالكامل، ويتم تنفيذه Online خلال شهري ديسمبر ويناير ويمنح الطالب شهادة إتمام التدريب.

ومن جانبه - أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن التقديم متاح لطلاب مختلف الفرق بكليات جامعات الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

وأشارت الدكتورة إيمان عزب مدير فرع ال lTI بجامعة قناة السويس أنه سيتم عقد لقاء تعريفي للمقبولين، لشرح جميع التفاصيل وجدول الدراسة بينما أفاد الدكتور أسامة عمار المدير الإداري لفرع الITI  بالجامعة  أن آخر موعد للتقديم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

جدير بالذكر أنه للتقدم للمنحة يرجى تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

https://2u.pw/2vhlQgu

•• في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع قناة السويس:
Tel: 0643214964

•• للتواصل من خلال صفحة الفرع:
https://www.facebook.com/ITISuezCanalBranch/

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