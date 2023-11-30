"مصر الحديثة" بسوهاج ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.. صور

نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء إبراهيم الزيات أمين أمانة الحزب بالمحافظة، مؤتمراً جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية لبلدنا الحبيبة مصر.



شارك في المؤتمر الحاشد، اللواء أحمد فهمى الأمين العام للحزب، أحمد محروس أمين التنظيم بالمحافظة، و محمد عمر امين تنظيم بدر سوهاج، ونانسي عونى أمين تدريب وتثقيف بالمحافظة، و محمد سلطان أمين العمل الجماهيرى، وأعضاء الحزب كافة بأمانة سوهاج، والأمانات الفرعية، وبمشاركة الآلاف من أبناء محافظة سوهاج.

وبحضور الشيخ أنور صبره ممثلا عن الأزهر الشريف، والقس إبرام ممثلا عن الكنيسة الأرثوزوكسية الذى أشاد بالحضور، معتبرا أنه بمثابة حب وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتحدث الأمين العام عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ٣٠ يونيو كعلامة فارقة فى تاريخ مصر واهتمامه بكافة الفئات وانجازاته كمبادرة ١٠٠ مليون صحة.



كما تحدث امين المحافظة اللواء ابراهيم الزيات عن دور الرئيس فى انقاذ مصر ومحاربته للإرهاب ووصوله ببلدنا إلى الأمن والاستقرار.



وكانت كلمة أمين التنظيم أحمد ماهر محروس عن المسؤولية الوطنية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية ودعوة جميع شعب سوهاج من المراكز والأحياء والقري والنجوع للمشاركة ودعم وتأيد الرئيس لفترة رئاسية مقبلة.



واستعرضت نانسى عونى أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، إنجازات الرئيس من مبادرات لامسها المواطنون على أرض الواقع مثل حياة كريمة التى قدمت حياة كريمة لافقر قرى بمحافظات الجمهورية، وايضا العديد من المبادرات مثل نور الحياة لمعرفة أسباب ومعالجه التلاميذ ضعاف البصر ومبادرة أطفال بلا مأوى، وتكافل وكرامة، ومصر بلا غارمين والتحول الرقمى و برنامج الاصلاح الاقتصادى فى تحقيق النمو الاقتصادى.

وأكدت نانسى عونى أمين التدريب والتثقيف، أهمية دور المشاركة الانتخابية لتعزيز الانتماء الوطنى لدى المواطن وزيادة الوعى السياسى.