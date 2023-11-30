وزارة العمل: اختتام برامج تدريبية على 3 مهن لشباب كفر الشيخ

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفرالشيخ فعاليات الدورات التدريبية المجانية على مهن لحام المعادن ، والخياطة والتفصيل، والحاسب الآلي لعدد 30 متدرب ومتدربة من أبناء المحافظة ، وذلك فى مركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية ، أحد أهم المراكز التدريبية والتي تعمل ضمن منظومة التدريب المهني وتقديم برنامج تدريبية وفق متطلبات سوق العمل ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي وتكثيف البرامج المقدمة لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي ، مشيراً إلى أنه شهد فعاليات الختام ومشيداً بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين والذين وصلوا إليه من خلال جهود فريق عمل مركز التدريب المهني بفوة ، والمناهج التدريبية المتقدمة الموضوعة من قبل الوزارة.

ونوع بانه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج المجانية التقديم بمقر مركز التدريب او من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية .

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