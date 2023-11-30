إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا بموجب اتفاق الهدنة

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 06:40 ص

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، أنّها أطلقت سراح 30 سجينًا فلسطينيًا إضافيًا بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت مصلحة السجون في بيان أنه تم إطلاق سراح الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 رهينة، هم 10 رهائن إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.

ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.