إنتر ميلان ينجو من الهزيمة أمام بنفيكا بريمونتادا مثيرة بدوري أبطال أوروبا

نجا فريق إنتر ميلان الإيطالي من الهزيمة أمام بنفيكا البرتغالي، بالتعادل معه بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب دا لوز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الفريق البرتغالي بثلاثية نظيفة، وكان بطل هذا الشوط، جواو ماريو، الذي أحرز 3 أهداف (هاتريك) لفريق بنفيكا، وجاءت في الدقائق 5، 13، و34.

وفي الشوط الثاني، استطاع الإنتر أن يعود من بعيد، بريمونتادا مثيرة مسجلًا 3 أهداف متتالية.

سجل ماركو أرناوتوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 51، ثم أضاف دافيد فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة 58، بينما أحرز أليكسيس سانشيز هدف التعادل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء، حالة طرد حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أنطونيو سيلفا لاعب بنفيكا في الدقيقة 86 من زمن المواجهة.

وتأهل النيراتزوري رسميًا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة ريال سوسيداد الإسباني، قبل انطلاق الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس ذات الأذنين.

وبتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 11 نقطة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما حصد بنفيكا أول نقطة له في البطولة، ليتذيل الترتيب ويودع منافسات المسابقة.