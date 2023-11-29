مصر تستقبل الدفعة السادسة من أسرى إسرائيل تمهيدًا لتسليمهم لتل أبيب

وصلت اليوم الأربعاء، الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، تمهيدًا لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي عبر هيئة الصليب الأحمر.

وصل المحتجزين إلى الجانب المصري بصحبة مسؤولين أمنيين مصريين، بالإضافة إلى مشاركة من لجنة الصليب الأحمر الدولية، طبقًا للاتفاق المبرم بين الجانب المصري والإسرئيلي والقطري.

يأتي ذلك فيما يواصل الأطباء فحص الأسرى الإسرائيليين الذين استقبلتهم مصر، قبيل نقلهم من معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم لتسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية.