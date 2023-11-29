طالبات الشرابية يشاركن في تقييم مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى القاهرة

شاركت طالبات إدارة الشرابية التعليمية، فى تقييم مسابقة الإلقاء الشعرى على مستوى المديرية وذلك بمسرح المديربة بمدرسة الحسينية الثانوية للبنين.

وجاء ذلك تحت إشراف أسرة توجيه التربية المسرحية بالإدارة، بقيادة دعاء عبد الرازق موجه أول تربية مسرحية، وخالد امين موجة تربية مسرحية، وبحضور اشرف بتوجية التربية المسرحية بالإدارة، بمشاركة الطالبة رباب ناصر الصف الثالث الثانوى بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، بحضور أعضاء لجنة التحكيم من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مصلحة سيد احمد موجه عام اللغة العربية، والسيد محمد معوض موجه أول، ومجدى رجب سيد موجه أول.

وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية بخالص الشكر والتقدير لأسرة توجيه التربية المسرحية على مجهودهم المتميز الملموس وحسن اهتمامهم بالطلاب، وأسرة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بقيادة عواطف حامد مديرة المدرسة على الجهد الملموس وحسن اهتمامهم ورعايتهم للطالبات.