أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر نوفمبر 2023

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 605 اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة حيث استهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه التهنئة للدكتور محمد عبدالعظيم محمد، لتولي منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتهنئة الدكتور طارق محمد مصطفى غلوش لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كما وجه التهنئة للدكتور شريف مسعود أحمد البدوي، لتعيينه قائماً بعمل عميد كلية الهندسة وهنأ الدكتورة منى إبراهيم دكروري محمد، لتعيينها قائماً بعمل عميد كلية التجارة.

جرى خلال الجلسة مناقشة الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى ومن أهمها توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى المنصورة و الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتدريب طلاب كليتا الطب البيطري والتمريض.

وتم التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حث المجتمع الأكاديمي على ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في انتخابات الرئاسة القادمة.

كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للإستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

وجرى التشديد على ضرورة الإنتهاء من جميع الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

ووافق المجلس على منح عدداً من الألقاب العلمية والتعيينات، كالتالي: منح 14 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، منح 29 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، تعيين 23 مدرس.

كما وافق المجلس على إعفاء طالبة دراسات عليا بكلية الحقوق للعام الجامعي 2023/2024 من مقابل تحسين الخدمة التعليمية المقررة، نظراً لظروفها المرضية.

ووافق أيضا على عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في كلية التجارة ومعهد المحاسبين الإداريين IMA بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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