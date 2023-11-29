تغييرات بالجملة في تشكيل الاتحاد أمام زد في لقائهما بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري استعدادته لمباراة زد المرتقبة في الدوري الممتاز .

ووضع طارق العشري وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام زد في اللقاء المرتقب في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد تغييرات بالجملة في عدة مراكز داخل الملعب.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره زد في الرابعة عصر غد الخميس على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ١١ نقطة، بينما زد في المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .