تعرف على أماكن سيارات بيع السكر بسعر مخفض في الإسكندرية

تزامنًا مع ارتفاع أسعار السكر في العديد من المتاجر في الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير كافة السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين، تم توجيه العديد من سيارات لبيع السكر بمختلف الأماكن في محافظة الإسكندرية.

قام المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتوجيه عدد من سيارات النقل المحملة بالسكر كل سيارة بها 5 طن، تباع للمواطنين بسعر ٢٧ جنيها، بمختلف المناطق ومن أبرزها برج العرب القديم والعجمى والعامرية ثان.

جاء ذلك من أجل تفعيل مبادرة دولة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، حيث تم توجيه ثلاث سيارات للأحياء الأكثر احتياجًا، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كما تواجدت سيارات مديرية التموين لتوفير السكر للمواطنين في المناطق مثل خورشيد بحي المنتزة أول، وقرى المعمورة بحي المنتزة ثان، وقرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، وقرى أبيس 7 و8 بحي وسط، وبشاير الخير بحي غرب، وقرى النهضة بالعامرية أول، وقرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان، وقرى مركز ومدينة برج العرب، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتي تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية، تحت إشراف مدراء إدارات التموين والأحياء والشرطة، حيث تم الدفع بسيارات متنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.

وقد لاقى هذا العمل استحسان ورضاء تام من جميع المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحاما توفيرا للسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى.