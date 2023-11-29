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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. حفل فني جديد لـ"عامر التوني" والمولوية المصرية بقبة الغوري

الفنان عامر التوني
الفنان عامر التوني
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يحيى الفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية"، حفلا فنيا جديدا، في السابعة مساء غد الخميس، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يقدم "التوني" مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل: ابن الفارض، وابن عرب، والسهروردي، والحلاج، وأبو ميدن الغوث، وآخرين منها: "متى ياحبيب القلب"، و"عينى لغير جمالكم لا تنظر"، و"يامليحا قد تجلى"، و"وبرقت سعاد"، و"نارها فى أضلعى".

تأسست فرقة المولوية المصرية عام 1994، وشاركت بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، والمغرب، والجزائر، واليابان، وسنغافورة، وتايلاند، وأندونسيا، وفيتنام، والصين، وماليزيا وغيرها.

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