عاطل يقتل شقيقه فى الدقهلية وزوجته: يعاني من مرض نفسي

تخلص عاطل من شقيقه بقرية منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "عصا غليظة" أدى الى إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وكسر بعظام الوجه وجرح قطعى بالشفة العلوية واشتباه كسر بالساعد الأيمن، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ الجامعي متأثرا بإصابته وجرى ضبط المتهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مديرأمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شربين، من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بوصول "محمود.ا.م"،52 عاما، سائق ومقيم قرية منشاة النصر، دائرة المركز مصابا باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وكسر بعظام الوجه وجرح قطعى بالشفة العلوية واشتباه كسر بالساعد الأيمن وتوفي عقب وصوله.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال زوجة المتوفى "حمدية م،ع"، 38 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، اتهمت شقيق زوجها ويدعى "محمد.ا.م"، 46عاما، عاطل مهتز نفسيا ومقيم بذات العنوان بالتعدي على زوجها بالضرب بعصا خشبية "شومة"، محدثا اصابته التي أودت بحياته، وعللت ذلك لمعاناته من مرض نفسي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته "أهذي بعبارات غير مفهومة".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18978جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.