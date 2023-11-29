ضبط عامل سرق 50 ألف جنيه من داخل سيارة في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية القبض على عامل مقيم بإحدى قرى مركز منيا القمح محافظة الشرقية بعد تمكنه من فتح سيارة وسرقة مبلغ 50 ألف جنيه من داخلها حال توقفها بمحطة وقود أثناء تواجده بمحافظة الدقهلية .

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من "حسن.م.ح"،36 عاما، جزار ومقيم بمنطقة ميت حدر باكتشافه سرقة مبلغ 50 ألف جنيه من داخل سيارته، حال تركه لها دون غلقها بمحطة وقود بشارع سور المحطة دائرة القسم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبي الواقعة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث قسم شرطة أول المنصورة، برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس قسم المباحث الجنائية، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "سعيد.إ.م.ع"، 21 عاما، عامل، ومقيم قرية حوض الطويل مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب واقعة السرقة وأرشد عن مبلغ 38 ألف جنيه وقيامه بإنفاق باقي المبلغ 12 ألف جنيه على ملذاته .

واعترف المتهم أنه كان متواجد بمحل السرقة لاستقلاله إحدى سيارات الأجرة المتجهة إلى محل إقامته وقام بسرقة السيارة حال رؤيتها دون غلقها .

جرى التحفظ على المبلغ المالي المضبوط بحوزة السارق المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20758 جنح قسم أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.