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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط ‏62676 مخالفة مرورية

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏62676 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (62676) مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:
 (12304) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (408) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (158) مخالفة دراجة نارية .
 (1423) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (22) مخالفة موقف عشوائى.
 (7) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

مخالفة مرورية متنوعة ضبط ‏62676 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط ‏62676 مخالفة مرورية متنوعة