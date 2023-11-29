حصيلة 24 ساعة.. ضبط ‏62676 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (62676) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(12304) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(408) مخالفة السير بدون تراخيص.

(158) مخالفة دراجة نارية .

(1423) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(22) مخالفة موقف عشوائى.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .