الأمن يعيد طفل البحيرة المتغيب إلى أهليته

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب طفل بالبحيرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة حول تغيب طفل بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص) بتغيب نجله (طالب - مقيم بدائرة المركز) عن المنزل.

وفى وقت لاحق حضر والد المتغيب وأفاد بعودة نجله للمنزل ، وأقر أنه كان متواجد خلال فترة غيابه بمدينة طنطا للعمل بأحد المطاعم دون علمه ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.