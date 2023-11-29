النقابة العامة للعاملين بالتجارة تنظم مؤتمرا جماهيريا للإعلان عن دعمها للرئيس السيسي

نظمت النقابة العامة للعامليين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا شارك فيه الآلاف من عمال التجارة علي مستوي الجمهورية، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.

بحضور عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كامل عبد المقصود، محمد حنفى، كامل النبيرى أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، وعددا من القيادات العمالية والعاملين بالتجارة.

في كلمته، أكد محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة والأمين المساعد لإتحاد عمال مصر، أن النقابة هي أحد أهم النقابات العمالية في مصر، ولها دور فعال في الاقتصاد الوطني، حيث أن التجارة هي عصب الاقتصاد، وأبناء مصر بارعون في التجارة منذ القدم.

وأوضح عبد ربه أن النقابة تضم عددا كبيرا من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتعمل دائما على مد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقوقهم لتوفير حياة كريمة لهم.

شكر رئيس عمال التجارة الحضور على حضورهم مؤتمر "في حب الرئيس"، وقال: "لقد جئتم ملبيين لنداء الوطن، تقفون خلف قرار نقابتكم بدعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة. وهذا القرار لم يكن من فراغ، بل كان نتيجة مسيرة عظيمة قادها السيد الرئيس للبناء والإعمار والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: لم تكن هذه السنوات سهلة ولا يسيرة، بل كانت مسيرة مليئة بالتحديات والصعاب. فكانت مصر دولة غير مستقرة، تتعرض للحروب والمؤامرات من أعداء الوطن. ولكن بعزيمة الرجال وإخلاصهم وصبرهم، تخطينا الصعاب وحققنا الاستقرار، وبدأنا مشوار الإصلاح والتنمية. واليوم، اقتربنا من مرحلة جنى الثمار."

وتابع عبد ربه قائلا: "لهذا السبب جئنا اليوم كلنا لنقول لك يا ريس: نحن معك، واثقين فيك، وسنكمل معك المشوار. فأنت لم تتركنا وحدنا نواجه أعداء الوطن، بل وضعت رقبتك على كتفك فداء لنا، ولكل شهيد ضحى بدمه لنعيش. أنت من رجعت لمصر هيبتها ومكانتها، ووقفت بجانب إخوتنا في فلسطين، حتى لو اضطررنا لقسمة اللقمة سويا. "جئنا اليوم كلنا لنقول لك يا ريس: نحن نحبك، وسننزل للانتخابات بقوة لدعمك، وسنجعل صورة مصر جميلة أمام العالم كله. حفظ الله مصر شعبها وجيشها وقائدها، تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر".

أكد عبد المنعم الجمل، على أهمية دعم الرئيس السيسي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته، ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة العربية. كما أشاد بالقرارات الأخيرة للرئيس، ودعمه لفلسطين والقضية العربية، ورفضه تهجير أهالي غزة.

وقدم الجمل الشكر لعمال التجارة للمشاركة في المؤتمر، وحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان دور العاملين بالتجارة دور وطنى لا يقل عن غيرة من الشعب المصرى.

جاء ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للتجارة بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

يهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، ودعم وتأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

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