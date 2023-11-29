اليمن وجيبوتي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد طارق صالح، مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، المستجدات الإقليمية والدولية وتفعيل العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وناقش الجانبان -حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم الأربعاء، سبل مواجهة التهديدات المتنامية للملاحة الدولية عرض البحر الأحمر، والتي تمثل خطرا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالأمن البحري، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العميد طارق، حرص مجلس القيادة الرئاسي على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا لموقف جيبوتي من خلال دعمهم لأبناء اليمن المقيمين في الأراضي الجيبوتية، والذين يمارسون أعمالهم وإدارة مصالحهم اليومية بصورة طبيعية.

من جهته، شدد الرئيس الجيبوتي، على أن أمن واستقرار اليمن يهم جميع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت والمبدئي لمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.