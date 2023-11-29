رئيس جامعة طنطا يستقبل أعضاء الحملة الانتخابية للسيسي

استقبل رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى وفدا من أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ قليل بحضور النائب محمد عريبى والنائب أحمد الجحش والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى وآية ياسر.

ووجه الوفد خلال اللقاء الشكر لرئيس الجامعة على جهوده فى توعية شباب الجامعة من خلال تعزيز الأمن القومي ودعم المشاركة السياسية للشباب فى الانتخابات وتذليل أي معوقات للمغتربين لتسهيل إجراءات الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة صرح بذلك المنسق الإعلامي للحملة الرسمية أحمد قنديل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا أن الرئيس لديه تاريخ ورصيد هائل مع المصريين ويثق تمام الثقة فى القيادة السياسية الحكيمة التي استطاعت أن تعبر بنا من مرحلة 2013 عقب ثورة 30 يونيو أكبر أزمة فى تاريخ مصر الحديثة واستعادة الهوية وتفاعل الشعب مع الرئيس فى وقتها لمنع محاولات تدمير وسرقة الوطن يستطيع أن يعبر بنا أي تحديات قادمة، مؤكدا أهمية دور الشباب وخاصة شباب الجامعات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث نظمت الجامعة العديد من الندوات والمؤتمرات التى تؤكد على أهمية المشاركة السياسية ورفع الوعى السياسي والقومي لدى الشباب، وقمنا بتخصيص لجان للمغتربين من الشباب للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أنه على ثقة كبيرة من نزول المصريين وبكثافة فى الانتخابات المقبلة لأن المصريين لديهم الوعى الكافى أمام التحديات والضغوطات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية لذلك هم على دراية كافية أن المشاركة والنزول حائط صد ودرع لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن مانقوم به فى خدمة الوطن ولديه الثقة أن أيام الانتخابات سوف تشهد زخم كبير من جموع المصريين.

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