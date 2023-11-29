محافظ الجيزة يكافئ مديري وحدات حماية الطفل لنجاحهم في إنقاذ عدد من الحالات

كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدداً من مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية، وذلك نظير جهودهم فى ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة استجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية والتى تولى اهتماما بالغا بالنشء وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية.

وأضاف أن التكريم يعد تحفيزا لمديرى الوحدات لبذل المزيد من الجهد فى هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم فى إبتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.

شمل القرار تكريم كلا من ( شيماء السيد عبدالفتاح مدير وحدة اوسيم)، (سونيا يونس خاطر مدير وحدة الصف)، ( منى عبدالعال مدير وحدة العمرانية )، ( رانيا محمود موسى مدير وحدة إمبابة)، ( أسماء عبدالفتاح بكر مدير وحدة البدرشين)، ( إبتسام الجندى مدير وحدة الهرم ) لنجاحهم فى إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين إستقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر.

