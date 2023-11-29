ضبط طالب حرض زميلته على الهرب بعد علاقة آثمة بينهما فى الدقهلية

أعاد ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية طالبة حرر والدها بلاغا بتغيبها وذلك بعد ارتباطها عاطفيا بطالب بمعهد السياحة والفنادق ومعاشرته لها معاشرة الأزواج و تقدمه لخطبتها الا ان والدها رفض ذلك وقيامه بتحريضها على ترك المنزل والعيش معه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من "م.م.م"،53 عاما، سائق ومقيم شارع النخلة بنطاق دائرة القسم بغياب نجلته "ح"، 17 عاما، طالبة بمعهد سياحة وفنادق ومقيمة بذات العنوان من المنزل .

واتهم محرر البلاغ شخص يدعى "أحمد.ع.م"، 19 عاما، طالب بمعهد سياحة وفنادق ويعمل بائع أسماك ومقيم بندر نبروه بتحريض نجلته على ترك المنزل.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل جملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، بالفحص وضبط المحرر بشأنه البلاغ ، قرر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المبلغ بتركها المنزل.

واعترف المتهم فى محضر الشرطة قيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة منذ حوالي 5 أشهر وتقدمه لخطبتها الا ان اهلها رفضوا فاتفق معها على ترك المنزل من أجل العيش معه والزواج منها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10940 إداري قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.