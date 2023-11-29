مصطفى كامل يطمئن أصدقائه وجمهوره بعد مروره بأزمة صحية

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أصدقاءه وجمهوره على حالته الصحية بعد مروره بأزمة صحية شديدة.

ونشر كامل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة كتب فيها: "الإخوة والأحباب والزملاء، شكراً لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظراً لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً، الحمد لله رب العالمين، اللهم اشفنا واشفي مرضانا جميعًا".

على صعيد متصل نعى كامل على صفحته قبل يومين وفاة الفنان طارق عبد العزيز كاتبا: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأسرة الفنان المحترم الخلوق طارق عبد العزيز، وخالص التعازي للسادة الزملاء فناني مصر، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك".

وكان الفنان مصطفى كامل، تعرض قبل أقل من شهر لحادث سيارة مؤخرا، وحرص على طمأنة جمهوره، حيث نشر صورًا لسيارته بعد تعرضها لبعض التلفيات على حسابه بموقع فيس بوك معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل" .