"المصريين بالخارج" بالإمارات ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس السيسي

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات برئاسة المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مساء أمس الثلاثاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي، تحت شعار «انزل وشارك وانتخب»، حضره عدد من المستشارين القانونين والمواطنين ورجال الأعمال من كافة الإمارات.

وبدأ المؤتمر بتقديم عرض بالصوت والصورة لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، في مختلف مجالات التنمية بمصر، وما تم من أعمال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى ربوع مصر، فضلا عن عرض فيلم تسجيلى لاستعراض مشروعات التنمية في مصر ومشروعات البنى التحتية وتحديث الجيش ومحاربه الإرهاب.

وأكد الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، وأمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، على وقوف الجميع خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ومواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة، داعياً المصريين في الخارج إلى النزول في الانتخابات والتصويت في صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري في "أيام الجمعه والسبت والأحد" المقبلين.

وأضاف عبد اللطيف، أن ممارسة كل مواطن لحقه الدستورى في اختيار رئيس الجمهورية سيكون بمثابة رسالة إلى العالم وكل شعوبة أن الشعب المصري يقف على مسافة واحدة من المسئولية الوطنية، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة لقيادة الوطن وسفينته إلى بر الأمان.