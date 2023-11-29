زوارق الاحتلال تقصف سواحل 3 مناطق في غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان في قطاع غزة، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضًا سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يذكر أنّ قوات الاحتلال استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من المواطنين في أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة، منعت قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ، في السابعة صباح الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على أهالي قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.