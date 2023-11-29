عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد خسارة صدارة الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعبين عقب التعادل مع سموحة سلبيا أمس في الدوري الممتاز، والفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن مارسيل كولر بالتشاور مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي قرر توقيع عقوبة كبيرة على اللاعبين، وفقا لم تنص عليه لائحة الفريق، في ظل تراجع مستوى الفريق وعدم تنفيذ الواجبات المطلوبة.

وأضاف المصدر أن العقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين مضاعفة، خاصة أنها المباراة الذانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق في تحقيق الفوز بمسابقة الدوري، الأمر الذي كلف الأهلي التفريط في صدارة جدول الدوري لصالح بيراميدز.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قرر اصطحاب اللاعبين إلى ملعب مختار التتش مباشرة بعد نهاية مباراة سموحة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالدوري.

وجاء قرار كولر باصطحاب اللاعبين من استاد المقاولون العربي إلى ملعب التتش كنوع من العقاب وعقد محاضرة سريعة لتعريف اللاعبين الاخطاء بعد التعادل السلبي، والسقوط في فخ خسارة نقطتين جديدتين في صراع الدوري.

وحسم التعادل السلبي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.