"المذاكرة بذكاء" على مائدة المركز الدائم للموهوبين بجنوب سيناء

أقام المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، محاضرة بعنوان «ذاكر قليل.. ذاكر بذكاء»، بالتنسيق مع عدد من المدارس منها الأمل الرسمية لغات، ومدرسة الأهرام الرسمية لغات، ومدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، ومدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات، ومدرسة الزهور الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية.

تأتي المحاضرة ضمن خطة المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي للعام الدراسي 2023/ 2024، وتهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على الطريقة الفعالة للمذاكرة، والطرق والاستيراتيجيات التي نستعملها للمذاكرة بشكل أفضل.

أكدت المحاضرة أن الدراسة الذكية طريقة رائعة لزيادة الإنجاز والإنتاجية، وفيها يجرى التركيز على الجودة أكثر من الكمية، وإيجاد طرق لمضاعفة جهود الطالب بأكثر الطرق كفاءة وفعالية.

وقدمت المحاضرة بعض النصائح لمساعدة الطالب على الدراسة بذكاء منها: تحديد الهدف من جلسة المذاكرة، يتناسب مع فترة الجلسة والتي تتراوح مدتها الزمنية ما بين 25- 30 دقيقة.

كما وجهت المحاضرة بضرورة أخذ قسط من الراحة وسط جلسات المذاكرة تتراوح ما بين 5- 10 دقائق، وشددت على أهمية تخصيص مكان للمذاكرة؛ لأنه يساعد على استرجاع المعلومات، وضرورة ربط الحقائق بالمفاهيم وحذرت من الحفظ فقط دون فهم .

كما أشارت المحاضرة إلى ضرورة تعليم الآخرين بمعنى أن يشرح الطالب للآخرين حتى ولو لنفسه؛ وذلك لاختبار ما جرى تحصيله خلال الجلسة، كما وجهت بضرورة ربط المعلومات بعضها ببعض حتى يسهل استرجاعها.

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