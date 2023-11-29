الأركان الأوكرانية تعلن وقوع 87 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، وقوع 87 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على خطوط المواجهة الأمامية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها "إن القوات الجوية شنت 16 ضربة على مواقع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وشنت القوات الروسية 14 هجوما صاروخيا و80 غارة جوية و68 هجوما براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية هاجمت - خلال اليوم الماضي - أوكرانيا بـ 21 مسيرة من طراز شاهد-136/131. وتم اعتراض جميع المسيرات.. مضيفة: في اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 13 غارة على القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية وثلاث ضربات على أنظمة الدفاع الجوي للعدو".

كما ضربت وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية، مركز قيادة للقوات الروسية وخمسة أنظمة دفاع جوي و9 وحدات مدفعية ومخزن ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 327 ألفا و580 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وأفادت الهيئة بأنه - خلال هذه الفترة - خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و538 دبابة و10 آلاف و312 من المركبات المدرعة و7 آلاف و908 من النظم المدفعية و910 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و600 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و348 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1121 من المعدات الخاصة و5 آلاف و944 طائرة مسيرة وإسقاط 1567 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

