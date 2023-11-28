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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ميكروباص ينهي حياة مسنة دهسًا بشارع مراد في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت مسنة في العقد الثامن مصرعها إثر اصطدام سيارة ميكروباص بجسدها أثناء محاولتها عبور الطريق بشارع مراد بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع مراد بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسنة في العقد الثامن عبور الطريق صدمتهما سيارة ميكروباص مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارة ميكروباص إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بشارع مراد سيارة ميكروباص مديرية امن الجيزة قسم شرطة الجيزة اصطدام سيارة الأجهزة الأمنية