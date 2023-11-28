مستشار الأمن القومي العراقي: مخيم الهول يشكل خطرًا على السلم العالمي

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الأذربيجاني في بغداد نصير ممدوف، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، وعلى جميع الصعد.

وأكد الأعرجي، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، أن الهدف الإستراتيجي للحكومة العراقية هو غلق مخيم الهول السوري؛ لأن بقاءه يشكل خطرًا حقيقيا على السلم العالمي، مبينا أن التطرف يمثل تحديًا للدول والشعوب، ولابد من تضافر جهود المجتمع الدولي لإزالة هذا التحدي الخطير.

بدوره، أكد السفير الأذربيجاني أن بلاده تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، معربا عن تطلعها للتعاون مع العراق، لتبادل الخبرات والمعلومات، وبما يسهم بتعزيز الاستقرار العالمي.