سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تريد تدمير الشعب.. وعلينا أن نصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للعالم في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن هدف حرب إسرائيل ليس أمنها بل “تدمير الشعب الفلسطيني”.

وألقى “منصور” كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي يجري فيه تمديد الهدنة التي استمرت أربعة أيام بين إسرائيل وحماس لمدة يومين إضافيين، ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات تبادل رهائن حماس والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل اليوم والأربعاء.

ومن المقرر أن تطلق حماس سراح عشرين رهينة آخرين خلال فترة التمديد، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل سراح 60 سجينًا فلسطينيًا في المقابل.

ومن المعتقد أن حماس وغيرها من الجماعات العسكرية في غزة تحتجز 160 رهينة أخرى، ولكن كل من تم إطلاق سراحهم حتى الآن هم أسرى مدنيون، ومن المتوقع أن يطالبوا بثمن أعلى مقابل إطلاق سراح أي جندي تم أسره.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل اعتقال الفلسطينيين بنفس السرعة التي تطلق سراحهم، والذي يقدر عددهم بـ 8000 خلف القضبان.

وقالت مصادر في المملكة الخليجية التي تفاوضت على الهدنة الأولية إن مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات المصرية كانوا جميعا في قطر لإجراء محادثات حول ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار.

لكن أصواتًا معاكسة ارتفعت في إسرائيل، حيث طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير باستئناف فوري للأعمال العدائية، وطالب الجيش الإسرائيلي بـ "سحق حماس بالقوة" بعد إعلان الجيش عن تدمير عدة عبوات ناسفة بدائية الصنع، وانفجرت شمال قطاع غزة.

وحث السيد منصور الأمم المتحدة على أن تكون جادة بشأن إنشاء دولة فلسطينية، قائلا: “نحن شعب فخور ومصممون على العيش في وطننا … علينا أن نصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة للبدء في عملية تحقيق ذلك”. حل الدولتين."

ومن المقرر عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب غدًا، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في طريقه إلى نيويورك لرئاستها. وكانت الصين أول دولة تعترف بدولة فلسطين في عام 1988.