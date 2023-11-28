إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوي

أصيب 12 شخص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الفيوم القاهرة الصحراوي » بإتجاه مدخل مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بصورة جزئية، وأسرع المارة على الطريق لمساعدة المصابين لحين وصول الإسعاف والشرطة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق «الفيوم القاهرة الصحراوي» بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

بعد وقوع الحادث، قامت الجهات المختصة بإزالة آثاره، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ونقل السيارة المنقلبة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق. كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.