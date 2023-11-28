مصر تهنئ المملكة العربية السعودية بالفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي لعام ٢٠٣٠

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض.

وأكدت فى بيانها، على ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

كما أكدت مصر على أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.