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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المجر تزور غدا المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر

رئيسة المجر كاتالين
رئيسة المجر كاتالين نوفاك
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تستضيف محافظة الأقصر غدا /الأربعاء/ رئيسة المجر كاتالين نوفاك، برفقة وفد من سفارة المجر بمصر برئاسة أندراش كوفاكش، لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالبر ين الغربي والشرقي على مدار يومين.

صرح بذلك مصدر مسئول بمحافظة الأقصر، موضحا أنه سيتم على هامش الزيارة توقيع اتفاقية «تآخى» بين الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار المجرية، بحضور وفد مجرى رفيع المستوى.

وأوضح المصدر بأنه من المقرر أن تبدأ كاتالين زيارتها فى يومها الأول المناطق الأثرية فى البر الغربى بالأقصر، ومقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون، ومنطقة الدير البحري،ووادى الملوك والملكات ومعبد الملكة حتشبسوت والملكة نفارتاري، كما تتفقد أعمال البعثة الأثرية المجرية، ومساهمتها فى أعمال الترميمات والاكتشافات الأثرية.

ومن المقرر أن تحضر رئيسة المجر، مساء الأربعاء، عرضا خاصا للصوت والضوء على ضفاف البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك،د التاريخية فى أجواء فرعونية ومصرية قديمة مبهرة.

وفى اليوم الثانى، ستزور رئيسة المجر آثار المدينة بالبر الشرقى، ومجموعة معابد الكرنك، ثم معبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط.

الأقصر المجر كاتالين نوفاك