نجوم الفن في عزاء الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وكان في استقبال المُعزيين معتصم عبدالعزيز.

وحرص على حضور تأدية واجب العزاء كوكبة من نجوم الفن وهم: أحمد السقا، وأحمد خالد صالح، ومحمد رياض، ودنيا عبدالعزيز، وحمدي الوزير، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي.

وقد رحل الفنان طارق عبد العزيز، عن عالمنا مساء الأحد الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير إحدى مشاهد المسلسل الدرامي "بقينا اتنين"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشيعت جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ظهر أمس الإثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، في حضور عددا من الفنانين أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد هنيدي، وإيهاب فهمي، وأحمد خالد صالح، وزوجته هنادي مهنا، ومحمد رياض، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وسلوى محمد علي، ونهال عنبر، وحمادة هلال، وفتوح أحمد.

وكان الفنان طارق عبدالعزيز، قد أجرى جراحة في القلب خلال يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

ويعد مسلسل "أعمل ايه" آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، الذي عرض في سبتمبر 2022، وتدور أحداثه في اطار درامي اجتماعي، حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

المسلسل من بطولة الفنانين: خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وطارق عبد العزيز، وندى بسيوني، وهدى الإدريسي، وصبري عبد المنعم، وأحمد والي، ونور إيهاب، وإيمي الجندي، وريهام الشنواني، وأحمد جمال سعيد، ومحمد مهران، وندى بسيوني، وبيلار أحمد سامي، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.