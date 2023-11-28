دعما للرئيس السيسي.. نورا علي تزور الأقصر وتجتمع بأمانة السياحة بحزب مستقبل وطن

بدأت النائبة نورا علي، أمين السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، أمس الاثنين، زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، لبحث سبل دعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية.

واستهلت "نورا علي" زيارتها بتنظيم اجتماع موسع لهيئة مكتب أمانة السياحة والآثار بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع السياحة في الأقصر، والتحديات الموجودة وطرق معالجتها السريعة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.

كما شهد الاجتماع التباحث بشأن استراتيجية ومحاور العمل الخاصة بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات،، ومدى تنفيذ الخطط الموضوعة من الأمانة في هذا الشأن.

وشددت "نورا علي" خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود خلال الأيام المتبقية من فترة الدعاية لدعم الرئيس وتعريف المواطنين بحجم الجهود والإنجازات التي تحققت.

كما طالبت نورا علي بضرورة الاستمرار في حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات للمساهمة في صنع المستقبل وإخراج هذا العرس بصورة تليق بمصر وتاريخها الوطني.